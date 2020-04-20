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Volkanik arazide üretilen çilek marka olma yolunda Manisa'nın Kula ilçesinde yılın ilk büyük çilek hasadını protokol yaptı Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan: “Volkanik arazide üretilen çilek marka olma yolunda”

İHA

Volkanik arazide üretilen çilek marka olma yolunda Manisa'nın Kula ilçesinde yılın ilk büyük çilek hasadını protokol yaptı Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan: “Volkanik arazide üretilen çilek marka olma yolunda”

Manisa’nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren bir vatandaş, bu yılın ilk çilek hasadını kaymakam, belediye başkanı ve esnaf odası başkanı ile birlikte yaptı. Hasat yapmanın ardından Kula çileğinin üretimi ile ilgili bilgi veren Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, Kula çileğinin volkanik arazide yetişmesinden dolayı ülkede en lezzetli çilek olduğunu ifade etti.
Kula’da 23 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, bu yılın erken çilek hasadını sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 1112 Nisan tarihlerinde yapmıştı. Çilek mevsimine az bir süre kala bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını gerçekleştiren Metin Özkurt, ilk büyük hasadını Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile birlikte yaptı. Protokol üyelerini kapalı serasına davet eden Özkurt, çeliğin yetişme süreci ve ülke geneline satışlar ile ilgili Kaymakam Duru’ya bilgiler verdi. Daha sonra kapalı seraya giren kaymakam, belediye başkanı, esnaf odası başkanı ve işletme sahibi Metin Özkurt, bu yılın ilk büyük hasadını yaptı.
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte üretim yapan çiftçileri hem ziyaret ettiklerini hem de denetlediklerini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Kula’da bildiğiniz üzere Covid19 ile mücadelemiz son hızıyla devam ediyor. Öncelikle alınan kararlara uyum sağlayan Kulalı vatandaşlara teşekkür ediyorum. Malumunuz bahar aylarına geldik, hava çok güzel. İnşallah bu güzel havaların da virüsten kurtulmamız için iyi olacağını umuyoruz. Bugün de bahar aylarının başlaması ile birlikte hem çiftçilerimiz ve üreticilerimizi ziyaret edelim hem de denetimde bulunalım istedik. Metin kardeşimizin çilek tarlasına geldik. Hakikaten çok nizami bir şekilde, alınan tedbirlere de uyum sağlayarak üretim gerçekleştirdiklerini, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak üretim yaptıklarını gördük. Bu görüntü de bizi fazlasıyla mutlu etti. Üretimin habercisi bahar aylarının gelmesiyle çiftçilerimiz tarlasında üretime devam ediyor ve bizler de onların çalışmalarını sekteye uğratmadan alınan kararlara tabii bir şekilde üretim yapmalarını istiyoruz. Burada da hem işletme sahibinin hem de bütün çalışanlarının alınan kararlara riayet ederek çalıştıklarını görünce mutlu olduk. Kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ederiz ve ürünlerinin bereketli olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Babası Ömer Özkurt ile birlikte çilek yetiştirmeye ilk başladığında açık alanda başladıklarını belirten Metin Özkurt, her geçen yıl büyüyerek 23 dönüm kapalı arazide çilek yetiştirip, Türkiye’nin dört bir yanına satış yaptıklarını ifade etti. Tamamen hormonsuz, organik sertifikalı gübrelerle çilek yetiştirdiklerini dile getiren Özkurt, "Kula’da yaklaşık 10 yıldır çilek üretimi yapıyorum. 1 dönümlük arazide başlayıp şuanda 23 dönüme kadar büyüttüğümüz çilek bahçesindeyiz. Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında erken hasadımızı yaptık. Bu hafta da büyük hasadımızı sayın Kaymakamımız, belediye başkanımız ve esnaf odası başkanımız ile birlikte yaptık. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

“Volkanik arazide üretilen çilek marka olma yolunda”
Kula çileğinin Türkiye’de lider olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini dile getiren Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, Kula çileğinin volkanik arazide yetişmesinden dolayı ülkede en lezzetli çilek olduğunu ifade etti. Kula çileğinin üretimi ile ilgili bilgi veren Başkan Şadan, "Kula çilek sektöründe lider olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerlemektedir. Niye Kula çileği tercih ediliyor bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Kula’daki üreticilerimiz rezidü dediğimiz kalıntı noktasında çok hassas bir üretim yapılmaktadır. Kula çileklerinde ne hormon yönünde, ne de ilaç kalıntısı yönünde sıfır rezidü olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. İkinci en büyük özelliğimiz ise hem iklimsel, hem de volkanik arazide kök sisteminin havalandırmalı arazi olduğu için aromamız, Türkiye’nin birçok yerinde üretilen çileklerden farklı oluyor. Kula çileğimizin aroması volkanik araziden kaynaklanan özelliğinden dolayı ülkemizdeki en lezzetli çileklerden birisidir. Metin kardeşimiz ve ailesi üretimde hem rezidü hem de hijyen şartlarına dikkat ettikleri için gönül rahatlığıyla Kula çileği yiyebiliriz. Ayrıca önümüzdeki günlerde de Kula çileğini marka yapma yolunda güzel adımlar atacağız” diye konuştu.

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