Salihli’de korona virüse karşı dezenfekte parkuru

Salihli Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon parkuru oluşturuldu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen dezenfeksiyon parkurları Sevgiyolu ve pazar yerleri girişlerine yerleştirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Salihli’de özellikle bankaların yoğun olduğu Sevgi Yolu ile pazar yerlerine alış veriş yapmak için gelen vatandaşlar, pazara tek noktadan ve dezenfeksiyon parkurundan geçerek alındı. Dezenfektan parkurundan geçerek kişisel dezenfeksiyonlarını yapan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek Salihli Belediyesi’ne teşekkür etti.

Salihli’de korona virüs salgınına karşı belediyenin tüm birimleriyle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen dezenfeksiyon parkurunun vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak kendi personelimizin imal ettiği dezenfeksiyon parkuru vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolu ile pazar yerleri girişlerine yerleştirildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan sistem sayesinde halkımızın sağlığını koruyarak her alanda korana virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi.

Ayrıca Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Devlet Hastanesi, Aile Sağlık Merkezleri, kamu kurumları ve pazar yerlerine maske ve eldivenler için tıbbi atık çöp kovaları konuldu.

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