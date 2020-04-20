Korona tedavisi gören adam evlilik yıl dönümünde eşini unutmadı Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedavisi gören hastayı kırmadı Hastanede korona virüs tedavisi gören Murat Sarıtaş’ın evlilik yıl dönümünde eşine çiçek gönderme talebi Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi

Manisa’da korona virüs testi pozitif çıkan Murat Sarıtaş, 16. evlilik yıl dönümünde ailesinden uzak kalınca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e sosyal medyadan ulaşarak, eşi Gülay Sarıtaş’a kendisi adına jest yapılmasını talep etti. Sarıtaş’ın talebine duyarsız kalmayan Başkan Çelik, belediye personeliyle Gülay Sarıtaş’a çiçek gönderdi. Gülay Sarıtaş ise, eşi adına Şehzadeler Belediyesinin kendisine gönderdiği çiçek karşısında duygusal anlar yaşayarak tek isteğinin eşinin sağlığına biran önce kavuşması olduğunu söyledi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Murat Sarıtaş adlı vatandaş, korona virüs testi pozitif çıkınca Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sarıtaş, tedavisi nedeniyle de 16. evlilik yıl dönümünde ailesinden ilk kez uzak kaldı. Evlilik yıl dönümünü hastanede geçirmek zorunda kalan Murat Sarıtaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e sosyal medyadan ulaşarak, durumunu anlattı ve kendisi adına eşine jest yapılmasını talep etti. Başkan Çelik, bu talebe duyarsız kalmayarak, Şehzadeler Belediyesi ekiplerini, Murat Sarıtaş adına yaptırılan çiçek ile Sarıtaş ailesinin evine gönderdi. Belediye ekiplerini karşısında gören Gülay Sarıtaş, duygusal anlar yaşadı. Belediye görevlileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in selamını ileterek, kendilerinden eşi Murat Sarıtaş’ın talebi olduğunu ifade etti ve yaptırılan çiçeği Gülay Sarıtaş’a eşi adına takdim etti.



Duygusal anlar yaşandı

Yapılan jest karşısında duygusal anlar yaşayan Gülay Sarıtaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkürlerini ileterek, “Çok teşekkür ediyorum. Eşimin de bir an önce iyileşerek evine dönmesini bekliyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, Sarıtaş ailesinin alışveriş ihtiyaçlarını da yaparak evden ayrıldı.

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