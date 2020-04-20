Turgutlu’da 750 kitap çocuk ve gençlerle buluştu

Turgutlu Belediyesinin geçtiğimiz günlerde başlattığı ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz tarafından duyurulan “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinde kitaplar çocuk ve gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 20 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik başlatılan “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinde Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesaplarını beğenip takip eden ve mesaj yoluyla iletişim bilgilerini gönderen çocuk ve gençlere kitapları teslim edildi. Proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler kala ise toplamda 750 çocuğa ulaşıldı.



“Amacımız 4 bin kitabı ulaştırmak”

“Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “11 Nisan’da başlattığımız projemizde bugüne kadar toplamda 750 çocuk ve gençlerimize kitaplarını buluşturduk. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuk ve gençlerimize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza çok az bir süre kala kitaplarını ulaştırmak bizleri oldukça mutlu ediyor. ‘Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin’ Projesinde amacımız 4 bin kitabı ilçemizde yaşayan tüm çocuk ve gençlerimizle buluşturmak. Buradan ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha duyurmak istiyorum Atatürk Kültür Merkezimizin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarını beğenip takip edip iletişim bilgilerinizi mesaj yoluyla ileterek kitap talebinde bulunabilirsiniz” dedi.

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