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Sarıkamış Şehitleri Manisa’da ölümsüzleşti

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihe saygı' projelerine bir yenisini daha ekledi. Aralarında 274 Manisalının da olduğu Sarıkamış Şehitleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen anıtla ölümsüzleşti.

Sarıkamış Şehitleri Manisa’da ölümsüzleşti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ’Tarihe saygı’ projelerine bir yenisini daha ekledi. Aralarında 274 Manisalının da olduğu Sarıkamış Şehitleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen anıtla ölümsüzleşti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez” sözünden hareketle, Manisa’da sayısız tarihe saygı projesini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nı da şehre kazandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına göre 60 bin kaybın verildiği ve özellikle ağır hava koşulları ile kayıpların büyük bölümünün gerçekleştiği Sarıkamış Harekatında, Manisalı 274 asker şehit düştü. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Manisa Büyükşehir Belediyesi de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile bu tarihi projeyi gerçekleştirdi.
Sarıkamış Şehitleri adına dikilen anıtın önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Göreve geldiğimiz günden beri, tarihimizi geleceğimize aktarmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Sarıkamış da, sonuçları itibariyle tarihimiz için unutulmaması gereken bir harekat. 22 Aralık 1914 ila 05 Ocak 1915 tarihleri arasında Osmanlı ile Rus orduları arasında gerçekleşen savaşta, özellikle ağır soğuk hava koşullarından dolayı askerlerimizin birçoğu şehit düştü. Bu üzücü hadiseyi yüreğimiz titreyerek hatırlarken, harekata katılan Manisalı 274 askerimizi de unutturmamak için bu anıtı diktik. Ülkemiz için canını esirgemekten korkmayan tüm şehitlerimizi minnetle anarken, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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