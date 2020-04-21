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Manisa’da okullar koronaya savaş açtı Okullar ürettikleri maske ve dezenfektanlarla kurum ve özel sektörün ihtiyacını karşılıyor

İHA

Manisa'da meslek liseleri ve bilim sanat merkezleri korona virüsle mücadele kapsamında ürettikleri siperlik, maske ve dezenfektanlarla hem salgına karşı önemli bir rol oynadı hem de kurumların ve özel sektörün ihtiyacına cevap verdi.

Manisa’da okullar koronaya savaş açtı Okullar ürettikleri maske ve dezenfektanlarla kurum ve özel sektörün ihtiyacını karşılıyor

Manisa’da meslek liseleri ve bilim sanat merkezleri korona virüsle mücadele kapsamında ürettikleri siperlik, maske ve dezenfektanlarla hem salgına karşı önemli bir rol oynadı hem de kurumların ve özel sektörün ihtiyacına cevap verdi.
Manisa’da meslek liseleri ve bilim sanat merkezleri korona virüse karşı savaş açtı. Manisa’da eğitim veren mesleki ve teknik anadolu liseleri ile bilim ve sanat merkezleri korona virüs sebebiyle yoğun olarak talep edilen hijyen ve cerrahi maskesi, siperlik ve dezenfektan malzemelerini kendi bünyelerinde üretiyor. İl genelindeki okullar ürettikleri maske, siperlik ve dezenfektanlarla hem korona virüse karşı mücadelede önemli bir rol oynadı hem de kurumların ihtiyacını karşıladı. Turgutlu ilçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar ilçesi Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kula ilçesi Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaşehir ilçesi Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Soma ilçesi Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; olay yeri inceleme ve ilaçlama tulumları üretilirken il genelinde bulunan bilim ve sanat merkezleri tarafından üretilen siperlik maskeler ise kurumlara ulaştırıldı.

Yıkanabilir cerrahi hijyenik maske üretiyorlar
Virüsle mücadele kapsamında korona virüsü salgınına karşın yıkanıp tekrar kullanılabilir hijyen ve cerrahi maske üretimi yapan Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurumların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Günde 750 maske üreten lise, proje başlangıcından bugüne kadar ürettiği 22 bin maskeyi kurumlara ulaştırdı. Lise tarafından sağlık müdürlükleri, sağlık kuruluşları, okular, fabrikalar, esnaf odaları ve huzurevleri gibi pek çok kurumun maske ihtiyacına cevap verildi.

Alkolsüz dezenfektan üretimiyle örnek oldular
Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi piyasadaki bilinen dezenfektanlara göre 10 kat daha etkili olan dezenfektanın üretimini sürdürüyor. İlk etapta il genelindeki okulların dezenfektan ihtiyacını karşılayan okul, hem kurumlara hem de özel sektöre alkolsüz dezenfektan temin ediyor. Korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlamasıyla birlikte virüsle mücadele kapsamında bir mücadeleye giriştiklerini anlatan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü İlyas Kayaokay, “Ülkemizde korona virüsüyle ilgili salgın vakasının ilk göründüğü andan itibaren Manisa’da bu mücadeleye dezenfektan yaparak katkıda bulunmaya başladık. Okulumuz dezenfektan üretimini devam ettirmektedir. Yapmış olduğumuz dezenfektanları tüm resmi kurumlar ve talep gelmesi halinde özel işletmelere veriyoruz” dedi.

İnsan sağlığına zararsız alkolsüz dezenfektan üretiliyor
İçeriğinde alkol olmayan bir dezenfektan geliştirdiklerini aktaran Kayaokay, üretimini yaptıkları dezenfektan hakkında şu bilgileri verdi:
"Korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye piyasasında bazı sıkıntılar baş göstermişti. Bu sıkıntıların başında alkol ihtiyacı vardı. Alkol fiyatları normalin çok üzerinde satışa sunulmaya başlamış ve tedariki de çok güçtü. Biz de alternatif yöntemlerle dezenfektan üretme çabası içerisine girdik. Alkol barındırmayan bir dezenfektan geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz bir yöntemle, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan tam aksine antiseptik özellik gösteren, yaralar da bile pansuman amaçlı kullanılabilen bir dezenfektan üretimi yapıyoruz. Çoğu insan için bu dezenfektan bir avantajdır. Alkol içerikli dezenfektanlara baktığımız zaman sürekli kullanıldığında bazı insanlarda alerjik reaksiyonlar gösterdiği, el üzerinde tahrişler oluşturduğunu görüyoruz. Bizim son zamanlarda üretmeye başladığımız dezenfektanlarda bu etkiyi görmüyoruz. Şu ana kadar 89 tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Ancak talep doğrultusunda günlük 1 tona yakın bir üretim yapabiliriz. Üretimi burada kimya alanı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari kadro olarak hep birlikte yapıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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