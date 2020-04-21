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Alaşehir'de 2 bin 811 kişi EİKP yardımlarından yararlanacak

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında, 1.000 TL'lik FazII ödemeleri başladı.

Alaşehir'de 2 bin 811 kişi EİKP yardımlarından yararlanacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında, 1.000 TL’lik FazII ödemeleri başladı.
EİKP FazII ödemelerinden Alaşehir'de 2 bin 811 hak sahibi yararlanacak. Ödemeler hak sahiplerine, PTT ve Alaşehir Vefa Destek grubu tarafından evlere teslim edilmeye başlandı. FazII ödemeleriyle birlikte Alaşehir’de toplam 7 bin 413 kişi bin liralık ödemelerden yararlanmış olacak. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamının ilk etabında Alaşehir’de 4 bin 602 kişi yararlanmıştı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yapılan 1.000 TL’lik yardım parasının ikinci faz ödemeleri başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca belirlenen 2 bin 811 aile 1000 TL yardımı almaya hak kazanmıştır. İkinci faz ödemelerinden 2 bin 811 vatandaşımız faydalanacak. Ödemeler, PTT ve Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile hak sahiplerinin evlerinde teslim edilmektedir. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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