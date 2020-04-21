Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar

'Ablam ve ben'

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<br>Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde arama yapılan otomobilde, 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde ,plakası açıklanmayan otomobili takibe aldı. Kısa süreli takip sonunda otomobil, Bağlar Caddesi Köroğlu Sokak'ta durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki E.İ. ve U.Y., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR<br>2020-04-21 11:39:46<br>

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