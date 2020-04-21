Turgutlu’nun tarihi belgeselle anlatılacak

Turgutlu’nun ilkçağlardan itibaren ele alındığı tarihi süreç Turgutlu TarihiKasaba’nın Belgeseli ile aktarılacak. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla’nın anlatımıyla hazırlanan belgeselde Turgutlu Kent Müzesi arşivinden görüntüler yer alıyor. On üç bölümden oluşan Turgutlu TarihiKasaba’nın Belgeselinin ilk iki bölümü 23 Nisan 18.00’da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın Youtube hesabından yayınlanacak.

İlkçağlardan Saruhanoğulları'nın bölgeyi fethine kadar olan sürecin ele alındığı ilk bölümün ardından ikinci bölümde Manisa, Turgutlu ve çevresini Saruhanoğulları'nın fethi sonrasında yaşananlar ile bölgede Türkİslam yerleşiminin şekillenmesi işlendi. Belgeselin üçüncü bölümünde ise Turgutlu’nun arşiv belgelerinde ilk defa 15. yüzyılda karşımıza çıktığı, söz konusu belge ve Turgutlu köyünün ortaya çıkışı konu edildi. Belgeselin dördüncü bölümünde 16. yüzyılda Turgutlu ele alınırken beşinci bölümde Turgutlu'nun köyden kasabaya çevrildiği dönem olan 1600’lü yıllar anlatıldı. Turgutlu TarihiKasaba’nın son bölümünde ise Turgutlu’da yaşayan gayrimüslimler ele alındı.

Turgutlu Tarihi Kasaba’nın Belgeseli ile ilgili bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu TarihiKasaba’nın Belgeseli ile İlkçağlardan itibaren Turgutlumuzun tarihsel süreci ele alındı. Tarih boyunca ilçemizin yaşadığı dönüşümler, köyden kasabaya geçişimiz belgelerle ele alındı. Turgutlu Kent Arşivi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla’nın eşsiz anlatımı ve Turgutlu Kent Arşivimizde yer alan belgeler, yazışmalar ve görüntülerle belgeselimiz zenginleşti. Turgutlumuzun uzun soluklu tarihini merak eden herkesi Turgutlu Tarihi Kasaba’nın Belgeselini izlemeye davet ediyorum” dedi.

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