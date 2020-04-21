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Yunusemre'de Çarşamba günü 4 noktada pazar kurulacak

İHA

Yunusemre'de Çarşamba günü 4 noktada pazar kurulacak

Yunusemre Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için 22 Nisan Çarşamba günü şehrin 4 noktasında pazar kuracak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 2326 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Nisan Cuma günü başlayacak Ramazan ayı öncesi vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Yunusemre’de 22 Nisan Çarşamba günü Laleli, Horozköy, Muradiye Pazaryeri ile Yunus Emre Millet Çarşısı’nda pazar kurulacak. Salgın dolayısıyla pazar yerine alışveriş yapmaya gelen esnaf ve vatandaşların maske takmaları zorunlu olacak. Pazar yerlerinde tezgahlar 3 metre aralıklarla konumlandırılacak. Pazarın kurulacağı günlerde, pazar yerine kontrollü giriş çıkışların sağlanması için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar kapatılacak. Pazar yerlerine, içerideki esnaf sayısının 2 katı vatandaş alınacak; alışverişini yapanlar çıktıktan sonra sıradaki vatandaş içeriye alınarak pazar yerinde sürekli aynı sayıda vatandaş bulunmasına özen gösterilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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