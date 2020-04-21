Demirci'de bir mahalle karantinaya alındı

'Ablam ve ben'

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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartmanın, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/420 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantinaya alındığını açıkladı.

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