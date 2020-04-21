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Demirci'de bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Demirci'de bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartmanın, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/420 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantinaya alındığını açıkladı.

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