Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Ramazan öncesinde tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye canla başla çalıştıklarını söyleyen Cansuyu Derneği Kırkağaç İlçe Gönüllüsü İlyas Gönültaş, inşallah Ramazan ayına halkın desteği ile evlerde bereketli sofraların kurulmasına vesile olacaklarını söyledi.

Kırkağaç’ta muhtaca ulaşmak için Cansuyu Derneği olarak vatandaşların desteğine talip olduklarını söyleyen İlçe Gönüllüsü İlyas Gönültaş, “Amacımız ve gayemiz Hakkın rızasını kazanmaktır. Muhtacın gözündeki umudu halkımızın desteği ile yeşertmek için kollarımızı sıvadık. İnşallah Ramazana sayılı günler kala ilk etapta elimizde ki erzak kolilerinden oluşan gıda ve hijyen paketlerini yerlerine teslim edeceğiz. Ramazan ayına herkesin hanesinde tenceresi kaynar şekilde girmesine vesile olacağız. Ramazan ayı içerisinde de yardımlarımız devam edecek ayrıca bu sene iftar çadırları ve iftar davetleri olamayacağı için bizlerin halkımızın desteği ile evlere sıcak yemek servislerimiz olacaktır. Muhtaca nefes olmak isteyen halkımız bize 05313074818 numaralı telefondan ulaşabilir çalışmalarımıza bizzat gelerek destekte verebilir” dedi.

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