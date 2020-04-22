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Ürettiği çilekleri sağlıkçılara ikram etti Manisalı çiftçiden sağlıkçıları duygulandıran davranış

İHA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Eğrioğlu, özenle yetiştirdiği çileklerini korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara ikram ederek örnek bir davranış sergiledi.

Ürettiği çilekleri sağlıkçılara ikram etti Manisalı çiftçiden sağlıkçıları duygulandıran davranış

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Eğrioğlu, özenle yetiştirdiği çileklerini korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara ikram ederek örnek bir davranış sergiledi.
Serasında özenle yetiştirdiği çileklerini, Kırkağaç Devlet Hastanesine götürerek sağlıkçılara ve tüm hastane personeline ikram eden duyarlı çiftçi, gönülleri fethetti. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesinde ikamet eden ve 28 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Eğrioğlu, "Sağlıkçıların virüs belasıyla mücadele ettiği bu günlerde, bende elimden geldiğince onların yüzünü güldürmeye çalıştım. 1992 yılından beri çiftçilik yapıyorum. Bu yıl genç çiftçi projesi kapsamında kurduğum seramın bir bölümüne iki bin kök çilek dikmiştim. Burada yetiştirdiğim çileklerimi sağlıkçı arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Çok değerli sağlık çalışanlarımıza balkonlardan alkış yerine acizane çilek ikram etmeyi düşündüm. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.
Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kılıç ise, "Değerli Kırkağaçlı çiftçi ağabeyimiz Mehmet Eğrioğlu'na bu duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ederim. Çok duygulandık. Böylesine bir davranış bizlere korona virüs ile yaptığımız mücadelede çok büyük bir destek oldu. Mehmet Eğriroğlu ağabeyimizden Allah razı olsun. Sağ olsun var olsun." diye konuştu.

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