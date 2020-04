Vali Deniz’den İstiklal Marşı çağrısı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu yıl Covid19 salgını sebebiyle evlerimizdeyiz. Ancak, bu durum bizim coşkumuza engel değil, evlerimizi bayraklarımızla süsleyelim ve 23 Nisan gecesi saat 21.00’de balkonlarımızdan coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyelim.” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



"Evde olmak coşkumuza engel değil"

Vali Deniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin, 23 Nisan 1920’de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurduğu TBMM, Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelini oluşturmuştur. Çocuklarımızın ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Millet Meclisinin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Her yıl alanlarda coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu yıl Covid19 salgını sebebiyle evlerimizdeyiz. Ancak, bu durum bizim coşkumuza engel değil, evlerimizi bayraklarımızla süsleyelim ve 23 Nisan gecesi saat 21.00’de balkonlarımızdan coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyelim. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu bayramı hediye eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm Manisalı hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.



Vali Deniz’den Ramazan mesajı

Ramazan ayı dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan Vali Deniz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde bulunduran bir mübarek Ramazan ayına daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü Mukaddes kitabımız Kur’anı Kerim insanlık alemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kıymetli Manisalılar, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de görülen ve can kayıplarına sebebiyet veren Covid19 salgını sebebiyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yaşadığımız bu süreçte alınan tüm tedbirlere uyalım ve sosyal izolasyon sağlayarak zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Ramazan ayında sevdiklerimizle sofralarımızda buluşamazsak da ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi unutmayalım. Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayda evlerimizde bir an önce sağlıklı günlere kavuşmak için dua edelim.Bu duygu ve düşüncelerle Manisalı hemşehrilerimizin Ramazanı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam Alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.