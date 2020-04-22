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Manisa’da park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı.

Manisa’da park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Topçu Asım Mahallesi 3521 ve 3804 Sokak’ta gece saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, 12 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Görgü tanıklarıyla birlikte bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, “Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş” dedi.
Görgü tanıklarından İlhan K. ise “Akşam yeni yatmıştık. Demir sesi gibi sesler duyup balkona çıktım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde birinin eğilip kalkar gibi gördüm. Onun karşısındaki apartmandan birisi bağırdı. O sırada adam arkası bana dönük şekilde ayağa kalktı. Bağırınca kaçmaya başladı. Hemen yan sokağa girip kayboldu. Siyah kazak gibi bir şey vardı. Tahminim ağız maskesi vardı. Çünkü yandan bakınca parlıyordu. Tam olarak bu kadar görebildim. Daha yanından görseydim belki de teşhis edebilirdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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