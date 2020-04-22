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Yunusemreli sporcular 23 Nisan’ı kutladı

İHA

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, çektikleri videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yunusemreli sporcular 23 Nisan’ı kutladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, çektikleri videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Korana virüs (Covid19) salgını nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü' nün evlerinden çıkamayan sporcuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Antrenmanlarına evde devam eden sporcular, evlerini bayraklarla süsleyerek, duygularını ifade eden videoları sosyal medyalarından paylaştı.

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