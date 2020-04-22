Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü anlattı

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-13 Nisan tarihleri arasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü. Cisim karşısında panik yaşayan vatandaşlar o anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı.<br>Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde, 3 gün üst üste saat 21.00 itibarıyla ortaya çıkan ve yaklaşık 1 saat boyunca görünen cismin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Gökyüzündeki merak uyandıran cismi gören vatandaşlardan kimi cismi drone benzetirken, kimisi ise yıldıza benzettiklerini söyledi.<br>Şehzadeler ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası otobüs şoförü Sercan Arslan (38), "Biz ilk gördüğümüzde oyuncak bir cisim gibi geldi. Drone zannettik. Cep telefonumdan kamerayı açtım. Yakınlaştırarak baktım ve yakınlaştırdıkça da yıldız şeklinde farklı bir cisme benzettim. 3 gece gördüm arka arkaya ve farklı şekillerde gördüm. Ne olduğu hakkında çok endişelendim ve meraklandım" dedi.<br>'İLK BAŞTA GÖZ YANILMASI SANDIM'<br>Şehzadeler ilçesinde oturan bir diğer vatandaş kuaför Kerim Çanlı (32) ise, "Akşam saatlerinde babamla birlikte balkonda oturup kahve içiyorduk. O sırada mavi bir cisim gördüm. İlk başta göz yanılması olarak düşündüm. Sonrasında babam da aynı şeyi gördü. Telefonu çıkarıp kamerasıyla yakınlaştırdığımda ise farklı bir cisim olduğunu gördüm. Büyük bir yıldız gibi bir şeydi. İki tane yıldızın birleşmiş hali gibiydi. Hatta babamla bunun ne olduğu üzerine bir kaç saat tartıştık. Bir kaç gün aynı şeyi aynı yerde gördük. Bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptık ama bir sonuca ulaşamadık. Ne olduğunu hala merakla bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-04-22 18:25:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.