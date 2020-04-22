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Büyükşehirden sağlıkçılara, polislere ve fırıncılara maske

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgının devam ettiği şu günlerde üzerine aldığı sorumluluk ile belediyecilik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederken, kendi ürettiği maskelerden Emniyet Teşkilatına, sağlık çalışanlarına fırıncılara dağıttı.

Büyükşehirden sağlıkçılara, polislere ve fırıncılara maske

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgının devam ettiği şu günlerde üzerine aldığı sorumluluk ile belediyecilik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederken, kendi ürettiği maskelerden Emniyet Teşkilatına, sağlık çalışanlarına fırıncılara dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan ilk parti maskeler emniyet müdürlüğü personelinin kullanımına sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’u makamında ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskelerden ilk bölümünü teslim etti.

4 bin adet maske teslim edildi
Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Bu yorucu gündemde hem emniyet teşkilatımıza hem de belediyelere büyük iş düşüyor. Sizler gibi bizler de her gün 3 bin personelden az olmamak kaydıyla 17 ilçede sahada aktif olarak çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın başlattığı ücretsiz maske kampanyasına biz de dahil olduk. Vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımına bir noktadan biz de el atalım istedik. İlk ürettiğimiz maskeyi emniyet teşkilatına vermek kaydıyla sizleri ziyaret ettik. Önümüzde de 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Hem sizin ekipleriniz hem bizim ekiplerimiz aktif sahada olacaklar. İlk 4 bin adet maskeyi size teslim ediyoruz. Bundan sonra peyderpey Destek Hizmetleri Daire Başkanımız ve Zabıta Dairesi Başkanımız süreci takip edeceklerdir. İlk üretim maskeleri emniyet teşkilatına dağıtmanın yerinde olacağını düşünerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün talimat verdi. Daha sonra fırıncı arkadaşlara, jandarma arkadaşlarımıza, aile sağlığı merkezlerine daha sonra muhtarlara olmakla birlikte günlük 10 bin adet dağıtmayı planlıyoruz. 10 bin adet de kendi ihtiyacımız var. Toplu taşımada da dağıtıyoruz. Kendi ekip arkadaşlarımıza da dağıtımda bulunuyoruz. Tek kullanımlık ve üretimde de Sağlık Bakanlığından izinler alınarak belirtilen standartlara göre üretilen maskelerdir. Emniyet teşkilatımızın işi çok zor. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Emniyet müdüründen teşekkür
İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler de koronavirüs ile mücadelemize devam edeceğiz. Sizlere de vermiş olduğunuz maskeler için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bunları arkadaşlarımıza dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehirden sağlık çalışanlarına maske desteği
Sağlık Bakanlığından onaylı, belirlenen hijyen standartlarına göre bünyesinde hijyenik maske üretimine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretimden çıkan ilk parti maskelerden bir kısmını da almış olduğu karar ile sahada çalışan sağlık çalışanlarının kullanımına sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş ve Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına takdim etti. Ayrıca fırınlara ve bazı vatandaşlara da maskeler daire başkanları tarafından verildi. Sağlık çalışanlarına maskenin yanında aynı zamanda Türk Bayrakları da hediye edildi. Özellikle 4 günlük sokağa çıkma yasağında görev yapacak olan tüm saha ekiplerine kolaylıklar dileyen daire başkanları Metin Memiş ve Mustafa Duman, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimlerinin devam ettiği sürece peyderpey dağıtımlara da devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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