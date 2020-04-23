23 Nisan ve TBMM'nin 100. açılış yılı törenle kutlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlamaları düzenlenen sade bir törenle yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü, ülke genelinde yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerle kutlanıyor. Kula’da da kutlamalar, düzenlenen sade bir törenle yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’ndan düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Sosyal mesafe kuralına uyum sağlanarak düzenlenen program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilerin belediye hoparlöründen günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanından düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz ve görevli öğretmenler katıldı.

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