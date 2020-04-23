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Manisa’da korona tedbirleri altında 23 Nisan kutlaması Manisa'da boş sokaklar havadan görüntülendi

İHA

Manisa'da TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

Manisa’da korona tedbirleri altında 23 Nisan kutlaması Manisa'da boş sokaklar havadan görüntülendi

Manisa’da TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
Manisa’da TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında az katılımla gerçekleştirilen törende Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
Evinin balkonunu Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan bir vatandaş saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına balkonundan eşlik etti. Çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi.
Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Manisa’da boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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