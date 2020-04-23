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MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MER Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Uzaktan videolarla kutlanacak programda 23 Nisan kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen uzaktan satranç turnuvası, resim, şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de açıklanacak.

MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MER Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Uzaktan videolarla kutlanacak programda 23 Nisan kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen uzaktan satranç turnuvası, resim, şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de açıklanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını MER Koleji ailesi olarak 23 Nisan’ı evlerimizde kutlamaya hazırız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini yaşamamızı sağlayan Türk Ulusunun Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilk meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmtle anıyoruz. TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsünün adı olmuştur. Böylece, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışıyla çocukların haklarını dünya gündemine taşımış, geleceğimiz olan çocuklara verdiği değeri ve duyduğu sevgiyi gözler önüne sermiştir. Türk Milletinin istikbali, bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi sayesinde parlak olacaktır. Sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. 23 Nisan çocukları olarak imza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." şeklinde konuştu.
MER Koleji'nin #EvdeKalTürkiye, #BayramıEvdeKutla hastagları ile başlatacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Kutlama Program hakkında da açıklama yapan Kanca, "Program, açılış konuşmasıyla başlayacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin şiirlerini okuması ve gösterilerini sergilemesi ile devam edecek. Öğrenciler yabancı dil performansları ile işaret dili ile gösteriler sergileyecekler. Okul korosunun seslendireceği şarkılardan sonra, 'Bırakalım Hayaller Gökyüzüne Uçsun' videosu ile devam edecekler. Öğrenciler, 'Ata’mıza Teşekkür Mektubu'nu okuyacaklar. Öğrenciler uzakta da olsa hep birlikte Atabarı, Harmandalı ve Karadeniz Bölgesine ait aynı anda oynayarak kayıt altına alınan halk oyunları gösterilerini sergileyerek programın coşkusuna büyük bir renk katacaklar. 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Resim Yarışması; Öykü, Şiir ve Kompozisyon Yarışması ile Online Satranç Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler de programda ilan edilecek. Öğretmenlerimizin seslendirdiği koro ile program akışı tamamlansa da tüm gün coşkulu kutlamalar devam edecek. 23 Nisan 2020 akşamı tüm MER Koleji ailesi, bayrakları ile balkonlarda İstiklal Marşını okuyacaklar. Bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Gün çocukların günü, zaman şenlik zamanıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Nice mutlu ve aydınlık yarınlara." dedi.

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