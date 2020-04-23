23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

İHA

Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerince 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi

Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerince 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekipleri ilçe merkezinde ikamet eden 23 Nisan tarihinde doğan çocukların doğum günlerini evlerinde sürprizle kutladı. Alaşehir Kaymakamlığı yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda 23 Nisan doğumlu öğrenciler tespit edilerek, hazırlanan pastalar ve hediyeler öğrencilerin evlerine götürüldü.
Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Alaşehir Vefa Sosyal Destek Grubu sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı ve hediyeler verildi. Vefa Destek Grubu kutlamaları kapsamında doğum günü 23 Nisan olan 2 çocuğa doğum günü sürprizi yapılırken, ayrıca bazı çocuklar da evlerinde ziyaret edilerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sürprizi yapıldı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “İlçemizde ikamet eden çocuklarımızdan tespit ettiğimiz 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin sevincine ortak olmak istedik. Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Çocuklarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün onların günü, bu yüce devlet onlarla birlikte çok daha yükseklere çıkacak ve bugün olduğu gibi yarın da mazlumların sesi nefesi olacaktır. Milli egemenliğin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu meclisin tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
Beşeylül ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Bade Çiloğlu (8) ve Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Salih Süleyman Erdoğan (7) sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Alaşehir Vefa Sosyal Destek ekibine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı
YEREL HABERLER MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Alaşehirliler bayramı balkonlarından kutladı Kamyon kasasındaki orkestraya balkonlarında eşlik ederek 23 Nisan coşkusuna ortak oldular
YEREL HABERLER Alaşehirliler bayramı balkonlarından kutladı Kamyon ...
Manisa sokaklarında 23 Nisan coşkusu Belediye ekipleri sokak sokak gezerek şarkılarla balkonlardaki vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Manisa sokaklarında 23 Nisan coşkusu Belediye ...
Lösemili çocukları unutmadılar
YEREL HABERLER Lösemili çocukları unutmadılar
MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması
Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan miniklerin yerine bayram kutlamasında minik ayakkabılar ve ayakkabılara bağlı Türk bayrağı işlemeli balonlar yer aldı
YEREL HABERLER Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı Korona ...
İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi
Tartıştıkları yerin 100 metre ilerisinde öldürülmüş
YEREL HABERLER Tartıştıkları yerin 100 metre ilerisinde öldürülmüş
Maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
YEREL HABERLER Maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Manisa'da koronayı yenen Özcan ailesi alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Manisa'da koronayı yenen Özcan ailesi alkışlarla ...
Manisa’da korona tedbirleri altında 23 Nisan kutlaması Manisa'da boş sokaklar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Manisa’da korona tedbirleri altında 23 Nisan ...
Selendi’de çelenk sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de çelenk sunumu yapıldı
Sağlık-Sen'in resim yarışmasının sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Sağlık-Sen'in resim yarışmasının sonuçları belli oldu
Öğrencileriyle birlikte 23 Nisan'ı uzaktan kutladı
YEREL HABERLER Öğrencileriyle birlikte 23 Nisan'ı uzaktan kutladı
23 Nisan ve TBMM'nin 100. açılış yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan ve TBMM'nin 100. açılış yılı törenle ...
Genç adama sokak ortasında infaz Manisa'nın Akhisar ilçesinde başından vurulan genç adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç adama sokak ortasında infaz Manisa'nın Akhisar ...
Manisa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Manisa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan ...
(Görüntülü) Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran ...
Selendi’de çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Selendi’de çatı yangını korkuttu
Büyükşehirden sağlıkçılara, polislere ve fırıncılara maske
YEREL HABERLER Büyükşehirden sağlıkçılara, polislere ve fırıncılara ...
Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü anlattı
YEREL HABERLER Manisalılar gökyüzünde merak uyandıran görüntüyü ...
Sarıgöl'ün dünyaca ünlü bağlarını akıllı böcekler koruyacak Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Akıllı böcek, akıllı çiftçi' projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl'ün dünyaca ünlü bağlarını akıllı böcekler ...
Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Akhisar'da bir mahalle karantinaya alındı
Pazarcılardan Akhisar Dayanışması’na destek
YEREL HABERLER Pazarcılardan Akhisar Dayanışması’na destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X