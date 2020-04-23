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Jandarmadan bayraklı kutlama

İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Manisa Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda yapılan trafik kontrolünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Jandarmadan bayraklı kutlama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Manisa Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yollarda yapılan trafik kontrolünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere Türk Bayrağı hediye edilerek 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı. Kısal mahallelerde de motorize ekipler köy çocuklarına evlerinin önünde ve bahçelerinde Türk Bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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