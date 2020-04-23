Selendi'de Ramazan pidesine zam yok Selendi'de Ramazan Pidesinin fiyatı değişmedi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin bu yılda geçen yılın fiyatı olan 2 TL’den satılacağı açıklandı.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ramazan ayı öncesi yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla Ramazan pidesi fiyatını belirledi. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin bu yılki fiyatının alınan karar doğrultusunda geçen yılın fiyatı olan 2 TL’den satılacağı açıklandı.

Pidenin, 200 gram üzerinden satışa sunulacağı ve iç malzemesi vatandaşlara ait olan içli pidenin pişirme fiyatının ise 1.50 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, "Bu Ramazan ayında da pidemiz 200 gram olacak ve fiyatı da geçen yılla aynı 2 TL olmasını kararlaştırdık. Pide fiyatıyla ilgili yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Fırıncı esnafı ile görüştükten sonra bu kararı aldık. Fiyatın geçen yılki fiyatla aynı olmasını kararlaştırdık. Pide satışında ayrıca tüm dünyayı saran yeni tip korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının kararı ile İlçe Hıfzıssıhha kurulunca sosyal mesafeyi korumak amacıyla fırınlarda saat 18.00'da üretim tamamlanarak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde fırıncılar tarafından mahallerde satışı yapılacak. Normal zamanlarda ise bakkal ve marketlerde satışı yapılacak." dedi.

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