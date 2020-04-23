Sağlıkçılar tam kadro İstiklal Marşı’nı okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlıkçılar tam kadro İstiklal Marşı’nı okudu

İHA

Yeni tip korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Sağlık personelleri ise, acil servisin önüne çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Sağlıkçılar tam kadro İstiklal Marşı’nı okudu

Yeni tip korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Sağlık personelleri ise, acil servisin önüne çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kula’da da saat 21.00’da tüm vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Bu esnada Kula Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli de, tam kadro acil servis önüne çıkarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından balkonlardaki vatandaşlardan alkış sesleri yükselirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis araçlarından da 23 Nisan şarkıları çaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selendi'de Ramazan pidesine zam yok Selendi'de Ramazan Pidesinin fiyatı değişmedi
YEREL HABERLER Selendi'de Ramazan pidesine zam yok Selendi'de ...
Turgutlu tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi
YEREL HABERLER Turgutlu tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi
Manisa’da 23 Nisan coşkusu Bir sitede gerçekleştirilen 23 Nisan kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Manisa’da 23 Nisan coşkusu Bir sitede ...
İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniği sevindiren ziyaret Oğlunun itfaiyeci olmak istediğini bildirdi, İzmir Büyükşehir’den yanıt gecikmedi
YEREL HABERLER İtfaiyeci olmayı hedefleyen miniği sevindiren ...
Akhisar Belediyesi, 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, 100. yıl coşkusunu sokaklara ...
Milletvekili Özkan çocukların gününü sürprizlerle kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Özkan çocukların gününü sürprizlerle ...
Başkan Çerçi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Jandarmadan bayraklı kutlama
YEREL HABERLER Jandarmadan bayraklı kutlama
Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Balonlar çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Kula'da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
Başkan Çelik’ten 23 Nisan çocuğuna sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten 23 Nisan çocuğuna sürpriz kutlama
Şehzadeler’de 23 Nisan eğlenceleri vatandaşın ayağına gitti
YEREL HABERLER Şehzadeler’de 23 Nisan eğlenceleri vatandaşın ayağına ...
Selendi Kaymakamlığından 23 Nisan doğumlulara doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Selendi Kaymakamlığından 23 Nisan doğumlulara doğum ...
(Görüntülü) Törende öğrencileri ayakkabılar temsil etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Törende öğrencileri ayakkabılar temsil ...
23 Nisan töreninde öğrencileri, 100 çift ayakkabı temsil etti
YEREL HABERLER 23 Nisan töreninde öğrencileri, 100 çift ayakkabı ...
Sokak sokak gezdi, öğrencilerini sevindirdi Manisa'da öğrencilere kamyonet kasasında sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Sokak sokak gezdi, öğrencilerini sevindirdi Manisa'da ...
23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi
MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı
YEREL HABERLER MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Alaşehirliler bayramı balkonlarından kutladı Kamyon kasasındaki orkestraya balkonlarında eşlik ederek 23 Nisan coşkusuna ortak oldular
YEREL HABERLER Alaşehirliler bayramı balkonlarından kutladı Kamyon ...
Manisa sokaklarında 23 Nisan coşkusu Belediye ekipleri sokak sokak gezerek şarkılarla balkonlardaki vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Manisa sokaklarında 23 Nisan coşkusu Belediye ...
Lösemili çocukları unutmadılar
YEREL HABERLER Lösemili çocukları unutmadılar
MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER MER Kolejinde coşkulu 23 Nisan kutlaması
Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan miniklerin yerine bayram kutlamasında minik ayakkabılar ve ayakkabılara bağlı Türk bayrağı işlemeli balonlar yer aldı
YEREL HABERLER Çocuklar yoktu ama ruhları meydanlardaydı Korona ...
İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan klibi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X