Manisa tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi (2)

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<br>SAĞLIKÇILAR TAM KADRO İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU<br>Manisa'nın Kula ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Kula Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli ise tam kadro Acil Servis önüne çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından balkonlardaki vatandaşlardan alkış sesleri yükselirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis araçlarından da 23 Nisan şarkıları çaldı.Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN <br>2020-04-23 23:29:32<br>

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