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Yarım asırdır davul yapıyor

DHA

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde müzisyen Alican Kayalar (64), baba mesleği olan ramazan davulu üretimini 50 yıldır sürdürüyor. Soma'nın Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk, 4 torun sahibi Alican Kayalar, 14 yaşındayken babasının yanında davul üretimine başladı. İşin tüm inceliklerini öğrenen Kayalar, mesleğinde ustalaştı. Kayalar, çalmayı da öğrendiği bu enstrümanı babasının ölümünden sonra üretmeye devam etti. Yarım asırdır davul üreten Alican Kayalar, 20 yıl boyunca da ramazan davulculuğu yaptığını söyledi. Yaşlandığı için artık ramazan aylarında...

Yarım asırdır davul yapıyor

<br>Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde müzisyen Alican Kayalar (64), baba mesleği olan ramazan davulu üretimini 50 yıldır sürdürüyor.<br>Soma'nın Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk, 4 torun sahibi Alican Kayalar, 14 yaşındayken babasının yanında davul üretimine başladı. İşin tüm inceliklerini öğrenen Kayalar, mesleğinde ustalaştı. Kayalar, çalmayı da öğrendiği bu enstrümanı babasının ölümünden sonra üretmeye devam etti. Yarım asırdır davul üreten Alican Kayalar, 20 yıl boyunca da ramazan davulculuğu yaptığını söyledi. Yaşlandığı için artık ramazan aylarında davul çalmayı bıraktığını, ancak davul üretimine evinde devam ettiğini belirten Kayalar, sipariş durumuna göre günde dört davul yaptığını söyledi. Özellikle düğünlerin yoğun olarak yapıldığı yaz ayları ramazan ayı öncesinde işlerinin arttığına dikkati çeken Kayalar, davul yapmanın sabır isteyen bir iş olduğunu söyledi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden bükülmüş olarak gelen kasnakları yapacağı davulun ebatlarına uygun olarak kesip, istenilen renge boyayarak işe başladığını belirten Kayalar, "Ardından ince çıtalardan hazır olarak getirttiğimiz çemberlere derileri raptiyeliyorum. Ardından bu çemberleri karşılıklı olarak kasnağa ipler yardımıyla sıkıca bağlayarak, gerdiriyorum. Ardından da son aşama olan davula omuz askısı takıp, hazır hale getiriyorum. Davul tokmakları da bize zaten hazır olarak geliyor. Çıprık dediğimiz davul çalmada kullanılan ince sopayı ise zeytin ağacı dallarından yapıyoruz" dedi.<br>Davullarda kullandığı kasnakların en kalitelisinin ceviz ağacından yapıldığı söyleyen Kayalar, "Ancak, gürgen, kayın ve kavak ağacından yapılan kaskları da kullanıyoruz. Davullarda kullanılan derileri önceleri keçi derisinden üretiyorduk. Eskiden tabakhanelerden bu derileri temin edebiliyorduk. Ancak, tabakhaneler kapanınca deri bulmak zorlaştı. Bu nedenle deri yerine röntgen filmlerinde de kullanılan bir malzemeden yararlanıyoruz. Bir davulu yapmam yaklaşık 4 saatimi alıyor" diye konuştu.<br>Yaptığı davulların en küçüğünün 24 santimetre, en büyüğünün ise 44 santimetre genişliğinde olduğunu dile getiren Kayalar, fiyatlarının ise büyüklük ve kalitesine göre 100 lira ile 500 lira arasında değiştiğini söyledi. Kayalar, teknolojinin gelişmesiyle el yapımı davulculuk mesleğinin giderek yok olmaya başladığını kaydetti.<br>Aynı zamanda müzisyen olan, davulun yanı sıra klarnet ve trompet de çalabilen Kayalar, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlayıp, koronavirüs salgının nedeniyle 'evde kal' çağrısında da bulundu. Ardından Kayalar, yaptığı davullardan birini alarak, geçmiş yıllarda ramazan aylarında olduğu gibi ritimli olarak davul çalıp, deneme yaptı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR<br>2020-04-24 08:13:58<br>

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