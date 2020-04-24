Başkan Çerçi sağlık kahramanlarını kutladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Manisa’da pandemi hastanesi olan Merkezefendi Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret eden Başkan Çerçi, sağlık çalışanları sayesinde Türkiye’de salgın ile etkin mücadele edildiğini dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınının yayılmaması, hastaların sağlığına kavuşması için en önde saf tutan sağlık çalışanları haftalardır evlerine gidemezken, görevlerini fedakarca ifa eden sağlık çalışanlarını unutmayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, korona virüs tedavisinin yapıldığı pandemi hastanesi Merkezefendi Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret ederek yürüttükleri etkin mücadelede başarılar diledi. Hastane yönetimiyle görüşen Başkan Çerçi, hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kendisinin de bir tıp doktoru olduğunu ifade eden Başkan Çerçi, zor bir görevin üstesinden başarıyla gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti, Yunusemre Belediyesi olarak yardıma hazır olduklarını söyledi. Başkan Çerçi, çalışanların kendilerinden uzak olan çocuklarına da hediye gönderirken; hastanede yatan ihtiyaç sahibi hastaların kullanması için pijama ve temizlik maddelerini hastane yönetimine teslim etti. Hastane yöneticileri de Belediye Başkanı Çerçi’ye duyarlı davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Belediye Başkanı Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcıları N. Elif Binici ve Musa Dirik eşlik etti.

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