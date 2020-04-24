Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 93 kişiye ceza

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Manisa Valiliği, ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Nisan’da Manisa’da, tedbir ve yasaklara uymayan 93 kişi ve işletmeye 134 bin 946 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

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