Fındık adlı köpek, yavru kediye anne oldu

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Emre Can Engin'in (21) sokakta bulup eve getirdiği yavru kediyi, ailenin 'Fındık' adlı köpeği emzirmeye başladı.<br>Alaşehir ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Emre Can Engin, sokakta bulduğu yeni doğan kediyi evine götürdü. Engin'in elindeki yavruyu bir hafta sonra doğum yapmaya hazırlanan 'Fındık' adlı köpeği ağzına alıp, götürdü. Fındık, kedi yavrusunu yuvasında emzirmeye başladı. Köpeğin bu davranışına hayret eden Engin, sahipsiz kedi yavrusuna ise 'Öksüz' adını verdi.<br>Emre Can Engin, "Bir hafta önce sokakta miyavlayan bir kedi yavrusu gördüm. Gözleri bile kapalıydı. Annesini kaybetmiş, nereye gideceğini bilemez bir haldeydi. Onu içeriye aldım. Fındık adlı bir köpeğim var. Ona koklattım. 1 yaşında ve hamile olan köpeğim yavruyu sevdi. Ağzına alarak yuvasına götürdü. Arkasından ben de gittim. Fındık kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum. Köpek yavruyu sahiplendi. Şimdi onu büyütüyor" dedi.<br>Köpek ile kedi yavrusunun dostluğunu duyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, köpeğin sahibi Emre Can Engin'i evinde ziyaret etti. Engin´i tebrik eden Öküzcüoğlu, Fındık ile kedi yavrusunu okşayıp sevdi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-04-25 11:56:29<br>

