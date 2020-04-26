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Başkan Çetin Akın’dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi

İHA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın ile birlikte 56. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Öznurİrfan Allıbay çiftine sürpriz bir ziyarette bulunarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Çetin Akın’dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın ile birlikte 56. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Öznurİrfan Allıbay çiftine sürpriz bir ziyarette bulunarak mutluluklarına ortak oldu.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a sosyal medya üzerinden ulaşan Öznurİrfan Allıbay çiftinin kızları Meltem, anne ve babasının 56. evlilik yıl dönümü kutlayacaklarını ancak 75 yaşında oldukları için uzun süredir sokağa çıkamadıklarını, bu konuda yardımcı olunmasını rica ettiği bir mesaj attı.
Başkan Akın, eşi Sabriye Akın ile birlikte iftar sonrası Allıbay çiftinin evini ziyaret etti. Kapıda Belediye Başkanı Akın’ı gören çift oldukça şaşırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kızınız Meltem tarafından bize ulaşıldı. Biz de eşimle birlikte bu mutlu gününüzde yanınızda olmak istedik. Allah daha nice seneler nasip etsin, uzun ömürler versin.” dedi.
Öznurİrfan Allıbay çifti ise “65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun zamandır evden çıkamıyorduk. Belediye Başkanını görmeyi hiç beklemiyorduk. Kızım da hiçbir şey söylemedi. Bu güzel sürpriz için başkanımıza ve eşine teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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