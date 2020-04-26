Manisa´da apartman karantinaya alındı

<br>Manisa, (DHA) MANİSA´nın Akhisar ilçesinde bulunan apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.<br>İlçedeki Seyitahmet Mahallesi 641. Sokak´ta bulunan bir apartman, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı. Manisa Valiliği´nden yapılan açıklamada, "İlimiz Akhisar İlçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak No:12 de bulunan apartman 26.04.2020 tarihi itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.04.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar <br>2020-04-26 19:19:11<br>
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