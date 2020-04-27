Şehzadeler'de et restoranında yangın

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir et restoranında yangın çıktı. Baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahales ile kısa sürede söndürüldü.<br>Yangın, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan et restoranında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında işletmenin baca kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını 15 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının çıktığı dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangını çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-04-27 01:45:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.