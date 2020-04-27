İzmir'e Katar´dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2)

<br>YURDA YERLEŞTİRİLDİLER<br>Katar'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 291 Türk vatandaşı, otobüslerle Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Muradiye Yurdu'na getirildi. Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilen vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurtta bulunan odalara yerleştirildi. Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri de bırakıldı. Burada 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların çevre güvenliği ise jandarma ekiplerince sağlanıyor.<br>Öte yandan, Manisa'ya 23 Nisan'da Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşıyla birlikte, koronavirüs nedeniyle karantina da tutulanların sayısı 589'a yükseldi.Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-04-27 01:58:39<br>

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