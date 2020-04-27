Akhisarspor'da Kadir sola demir attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisarspor'da Kadir sola demir attı

DHA

AKHİSAR, (DHA) -  TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara bittikten sonra şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmeyi hedefleyen Akhisarspor'da Kadir Keleş, 6 yıldır kulübün demirbaşı oldu. Yeşil-siyahlı ekibe 2014-15 sezonunda Trabzonspor'dan transer olan sol bek, bir daha takımdan ayrılmadı. Kulübün Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan 32 yaşındaki Kadir, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Akhisarspor'da Avrupa arenasında da 5 maçta forma giydi....

Akhisarspor'da Kadir sola demir attı

<br>AKHİSAR, (DHA) - <br>TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen ara bittikten sonra şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmeyi hedefleyen Akhisarspor'da Kadir Keleş, 6 yıldır kulübün demirbaşı oldu. Yeşil-siyahlı ekibe 2014-15 sezonunda Trabzonspor'dan transer olan sol bek, bir daha takımdan ayrılmadı. Kulübün Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli parçalarından biri olan 32 yaşındaki Kadir, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Akhisarspor'da Avrupa arenasında da 5 maçta forma giydi. Kadir Keleş, Akigo'daki uzun kariyerinde toplam 126 lig, kupa ve Avrupa maçına çıktı. Akhisarspor'da Onur, Aykut ve Lukac da 5 sezondur aralıksız olarak takımda forma giyiyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-04-27 11:03:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'den Manisa'ya sürpriz yaş günü İzmir'de yaşayan 3 kız kardeş Manisa'daki babalarına Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
YEREL HABERLER İzmir'den Manisa'ya sürpriz yaş günü İzmir'de yaşayan ...
Kaliforniya'nın devasa bal kabakları Sarıgöl'de de yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Kaliforniya'nın devasa bal kabakları Sarıgöl'de de ...
Kendi özlemini unuttu anneannesini teselli etti İzmir’de yaşayan minik bir kız Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan anneannesine gönderdiği video ile hem anneannesini ne kadar özlediğini belirtti hem de İzmir’e gelemediği için üzülen anneannesini teselli etti
YEREL HABERLER Kendi özlemini unuttu anneannesini teselli ...
Manisa’da 442 kişiye ceza
YEREL HABERLER Manisa’da 442 kişiye ceza
(Görüntülü) Katar?dan yola çıkan 292 Türk İzmir?e indi(EK)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Katar?dan yola çıkan 292 Türk İzmir?e ...
(Görüntülü) Şehzadeler'de et restoranında yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehzadeler'de et restoranında yangın
(Görüntülü) Katar?dan yola çıkan 292 Türk İzmir?e indi(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Katar?dan yola çıkan 292 Türk İzmir?e ...
(Görüntülü) Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan ...
Katar’dan getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa’da karantinaya alındı Yolculardan birinin ateşinin yüksek çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı Karantinaya alınan vatandaşlardan Türkiye'ye övgü
YEREL HABERLER Katar’dan getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i ...
İzmir'e Katar´dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2)
YEREL HABERLER İzmir'e Katar´dan 292 Türk vatandaşı getirildi (2)
36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu
YEREL HABERLER 36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu
Şehzadeler'de et restoranında yangın
YEREL HABERLER Şehzadeler'de et restoranında yangın
Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından ...
Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü
YEREL HABERLER Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 ...
Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Korona şüphelisi hastaneden kaçmak isterken canından ...
Manisa'da baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Manisa'da baca yangını korkuttu
Manisa´da apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa´da apartman karantinaya alındı
Akhisar’da bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Akhisar’da bir apartman karantinaya alındı
Başkan Öküzcüoğlu vatandaşlarla sosyal medyada buluştu
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu vatandaşlarla sosyal medyada ...
Televizyonları olmadığı için EBA'yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler Manisa'da evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrenciler çifte sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Televizyonları olmadığı için EBA'yı takip edemeyen 5 ...
(Görüntülü) Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 ...
Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Mera kavgasında öldürülen aynı aileden 4 kişi yan ...
Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan yana defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde silahlı ve bıçaklı mera kavgasında ölenler defnedildi
YEREL HABERLER Mera kavgasında öldürülen anne, baba ve iki oğlu yan ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar renklendirdi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir fırın, ekmek satışlarını korna çalmak yerine müziklerle yaparak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakları fırıncılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X