Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu

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<br>Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.<br>Barış Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Esen keçilerini otlatmak için Kurşunlu Piknik Alanı yakınlarına götürdü. Keçilerden biri, uçurumda mahsur kaldı. Keçisini kurtaramayan Esen, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.<br>Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, keçiyi 1 saatlik çalışma ile kurtarıp, sahibine teslim etti.<br>Esen, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-27 12:49:02<br>

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