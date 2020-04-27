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Kadınlar asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor

DHA

Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi kadınlar, asma yaprağı toplayıp, aile bütçelerine ek gelir sağlıyor. Salihli Ovası'nda 115 bin dekar alanda üretimi yapılan çekirdeksiz kuru üzümde sezon öncesi kadınlar asma yaprağı toplamaya başladı. Kadınlar topladıkları yaprakları, kilogramı 6 liradan satarak hem ekonomiye kazandırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kadınlar tarafından toplanan yaprakların Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi. Asma yaprağı...

Kadınlar asma yaprağı ile ek gelir sağlıyor

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi kadınlar, asma yaprağı toplayıp, aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.<br>Salihli Ovası'nda 115 bin dekar alanda üretimi yapılan çekirdeksiz kuru üzümde sezon öncesi kadınlar asma yaprağı toplamaya başladı. Kadınlar topladıkları yaprakları, kilogramı 6 liradan satarak hem ekonomiye kazandırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.<br>Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kadınlar tarafından toplanan yaprakların Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi.<br>Asma yaprağı toplayan kadınları ziyaret eden Yalvaç, "En iyi asma yaprağı Salihli Ovası'ndaki bağlardan çıkmaktadır. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Rize'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanına, ovamızdan bol miktarda ister salamura ister taze şekilde yaprak gitmektedir. Yaprak, kadınlara ek gelir olmuş durumda. Şu an yapraklar, kalitesine göre kilosu 6 liraya kadar alıcı buluyor. Fiyatın durumu, arz ve talebe göre değiştiği için, şu an yaprak az fiyatlar iyi diyebiliriz. Fakat yaprak çoğaldıkça fiyatlar düşecektir" dedi.<br>`ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ´<br>Sabahın erken saatlerinden itibaren yaprak toplamaya başladıklarını kaydeden Fatma Cihan, "Hem sırayla birbirimizin bağının işlerini yapıyoruz hem de topladığımız yapraklarla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Topladığımız bu yapraklarla çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda aile ekonomisine de katkı da bulunuyoruz. Özellikle yaz mevsimine adım attığımız şu günlerde geçimimizi yaprak satışından sağlıyoruz. Yaprak toplamanın zorlukları da var. Saat 05.00'te toplamaya başlıyoruz. Bazen öğlen 15.00'e kadar sürdüğü oluyor. Yaprak bollaştıkça kazandığımız para da düşüyor. Bu nedenle, yarağın az olduğu bugünleri fırsata çevirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.<br>`YAPRAK SARMASI SOFRALARIMIZDAN EKSİK OLMUYOR´<br>Dilek Kandemir de "Salihli Ovası'ndaki bağlardan topladığımız tazecik yapraklardan sarma yapıyoruz. Kültürel lezzetlerimizin başında gelen yaprak sarması sofralarımızdan eksik olmuyor. Çok da güzel bir ikram türü. Tazeyken çok güzel oluyor ama salamura yapınca da aynı tadı veriyor. Bağlardaki bu işleme yaprak aralama deniyor. Fazla yaprakları ayıklayıp ürünün daha güzel gelişmesi sağlanıyor. Ayrıca ayıklanan bu yapraklarda gerek taze gerekse salamura olarak satılıyor. Bizlerde bu çalışma sayesinde ek gelir elde ediyoruz. Yapraklarımızı gelen alıcılara satıyoruz. Satamadıklarımızı salamura yapıyoruz. Yaprak üzümden önce bizim gelir kaynağımız oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-27 13:04:45<br>

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