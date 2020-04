Manisa Ticaret Borsasından üyelerine ‘Nefes Kredisi’ desteği Manisa Ticaret Borsası ‘Nefes Kredisi’ projesine dahil oldu, üyelerine milyonluk kaynak sağladı

– Manisa Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek ‘TOBB Nefes Kredisi 2020’ projesine dahil olarak, korona virüs sebebiyle finansman sıkıntısı çeken üyelerine uygun koşullarda kredi imkanı sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, geçtiğimiz yıllarda yatırım ve üretim amaçlı finansmana ulaşımda kolaylık sağlanması ve piyasalara canlılık kazandırılması amacıyla finansman sıkıntısı çekilen dönemlerde 6 defa gerçekleştirdiği ve “TOBB Nefes Kredisi” olarak bilinen KOBİ finansman projesinin 7’ncisini bu sefer korona virüs salgınının ekonomiye olan etkisini en aza indirebilmek amacıyla başlattı. TOBB’un öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek ‘TOBB Nefes Kredisi 2020’ için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı. Daha önce de TOBB çatısı altındaki oda ve borsalara üye KOBİ’ler için önemli bir finans kaynağı oluşturan projenin 2020 uygulamasının 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi 2020’ye proje ortağı olarak Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Kamu bankaları da iki hafta sonra projeye dahil olacak.



Manisa Ticaret Borsasından projeye 1 milyon 500 bin TL aktarım

Manisa Ticaret Borsası da daha önceki Nefes Kredisi Projelerinde olduğu gibi küçük ve orta büyüklükteki işletme statüsündeki üyelerinin salgın tedbirleri nedeniyle durağanlaşan ticari döngülerinde faaliyetlerini sürdürmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri finansmanın uygun koşullarda karşılanmasına katkı sağlamak üzere 1 milyon 500 bin Türk Lirası aktarımı yaparak, TOBB Nefes Kredisi 2020 Projesi’ne dahil oldu. Projeye ilişkin olarak Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Bilindiği üzere işletme döngüsü ve yatırımlarda finansmana uygun şartlarda erişim KOBİ statüsündeki işletmelerimizin faaliyet süreçlerindeki en önemli ihtiyaçları arasındadır. İşletmelerimizin bu ihtiyaçlarını finans piyasasından yüksek faiz oranlarıyla karşılamak durumunda oluşları da yaşanan genel zorluklar arasında. Ancak; bereketli toprakları ve müteşebbisliği ile Manisa’nın yüksek çeşitlilik ve kalite ile üretim faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Şu sıralar ise korona virüs salgını nedeniyle daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dönemi yaşıyoruz. Hem sağlık hem de ekonomi alanında devletimizin uyguladığı tedbir ve destekleri iş dünyamız adına her an takip ederken, alınması gereken tedbirler ve destekler konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte mücadele süreçlerine de hem insani hem de ekonomik boyutta aktif olarak katılıyoruz. TOBB Nefes Kredisi de Manisa’mızın üretim dinamikleri adına bu sefer daha farklı bir önem taşıyor. Çünkü üyelerimiz ile birlikte her zaman olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam ederek, bu zorlu dönemin üstesinden gelmek için ülkemizin ortak ekonomik ve toplumsal mücadelesine destek olma kararlılığımızı sürdürüyorsunuz. Bu kapsamda Manisa Ticaret Borsası olarak bundan önceki ‘Nefes Kredisi’ projelerinde olduğu gibi ‘TOBB Nefes Kredisi 2020 Projesi’ne de katılarak, KOBİ statüsündeki üyelerimize kullandırılmak üzere projeye 1 milyon 500 bin TL aktarma kararı aldık. Bu aktarım bankalarla yapılan protokol gereği KOBİ’lerimize 10 katı tutarında kaynak, yani 15 milyon Türk Lirası kredi olarak geri dönecek. İçinde bulunduğumuz sürecin en az hayati ve ekonomik etki ile mümkün olan en kısa sürede geride kalmasını temenni ediyor, projeyi bir seferberlik anlamında üstlenerek kaynak sağlayan TOBB camiasına ve bu seferberlikte ben de varım diyen bankanın tüm merkezi ve yerel birimlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Projenin KOBİ statüsündeki üyelerimize, Manisa ve ülkemize hayırlı ve faydalı olmasını diliyoruz” dedi.



“2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi istenmeyecek”

Kredi koşulları hakkında bilgi veren Özkasap, “Üyelerimizin kredi ihtiyaçlarında kullanmaları için belirlenen bu kaynak bankanın Manisa Merkez şubesine aktarılmıştır. KOBİ statüsündeki üyelerimiz, borsamızdan temin edecekleri “TOBB Nefes Kredisi 2020 Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgesi ile 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren başvuru yapabileceklerdir. Projeden daha fazla üye işletmenin faydalanabilmesi için; 2018 cirosu 3 milyon (dahil) TL ve altında olan işletmeler azami 50 bin TL, 2018 cirosu 3 milyon ile 25 milyon (dahil) TL arasında olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecektir. Proje 2018 cirosu 25 milyon üzeri olan işletmeleri kapsamamaktadır. Brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacaktır. 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi istenmeyecek, geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitle yapılacaktır. Başvuruda vergiSGK ‘borcu yoktur’ yazıları veya ilave teminat istenmeyecektir. 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacaktır. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacaktır. Ciro koşulları uyan tüm sektörlerdeki üye işletmelerimiz başvuru yapabilecektir” dedi.

Bankanın Manisa Şube Müdürü Nihan Çelik de banka olarak bundan önceki ‘Nefes Kredisi’ projelerinde olduğu gibi bu projede de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte taşın altına ellerini koyduklarını ifade etti. Üyelerin Manisa Ticaret Borsasından üyelik belgelerini aldıktan sonra banka şubelerine gelmelerinin yeterli olacağını belirten Çelik, “Gerekli bilgilendirmeler banka personeli arkadaşlarımız tarafından yapılacak. 29 Nisan 2020 günü itibariyle işlemler başlıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde üretene, ekonomimize destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

