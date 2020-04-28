Manisa'daki mahallede karantina süresi uzatıldı

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Alaşehir ilçesindeki Caber Fakılı Mahallesi'nde karantina süresi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.<br>Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Caber Fakılı Mahallesi´nde koronavirüse yakalanan vatandaşların bulunması nedeniyle 15 Nisan´da mahalle karantinaya alınmıştı. 28 Nisan´da dolan karantina süresini değerlendiren Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu, karantinanın 5 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00´e kadar uzatılması kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu, 15/04/2020 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden uygulanan Caberfakıllı Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının, takip edilen covid-19 pozitif hasta kişilerin bulunmasından dolayı 28/04/2020 tarihi saat 24.00 ten itibaren 05/05/2020 Salı saat 24.00'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-04-28 22:20:15<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-