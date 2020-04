Ziyarete kapatılan Spil Dağı'nda sessizlik

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Spil Dağı Milli Parkı, bu sene koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı. Bölgenin müdavimleri, bir an önce hayatın normalleşmesini ve doğa cenneti bölgeye eskisi gibi gitmek istediklerini söyledi.<br>Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Spil Dağı Milli Parkı´nda, havaların ısınması, ağaçların, endemik bitki türleri ve Manisa lalelerinin de çiçek açmasıyla seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Mevlevihane, günübirlik kullanıma yönelik büfe, yapay gölet, piknik ve oyun alanları ile çeşmelerin yanı sıra 12 hektarlık piknik alanının da bulunduğu milli park, 120 çeşit endemik bitki türüyle dikkat çekiyor. Şehrin güney bölümünde bulunan Spil Dağı'nın etkileyici güzellikteki milli parkı, ilkbaharda farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü, mağara, kanyon, göl, Tantalos Kalesi gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle seyahat ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Spil Dağı denilince ilk akla gelen yılkı atları da bu görsel şölene katkı veriyor. Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan yılkı atlarının bulunduğu alana 24 kilometrelik asfalt yolculuğun ardından ulaşılıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle bölge adeta sessizliğe büründü. Spil Dağı, bu yıl en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan Spil Dağı'nda, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin dışında kimse bulunmuyor.<br>HAYATIN NORMALLEŞMESİNİ İPLE ÇEKİYORLAR<br>Spil Dağı'nı ziyarete gelen müzisyen Furkan Sezer (21), "Spil Dağı bizim tutkumuz. Manisa'nın olmazsa olmazlarındandır. Koronavirüs nedeniyle çıkamıyoruz. Umarız bir an önce bu günlerden kurtulup, Spil Dağı'na çıkmamız için izin verilir" dedi. Öğrenci Haktan Doymaz (23) da, "Spil Dağı'na çıkmak için geldik ama girişlerin kapalı olduğunu gördük. Girişlerin kapalı olduğunu bilmiyorduk. İnşallah bir an önce eski haline döner. Koronavirüs ülkemizi en kısa sürede terk eder, biz de normal hayatımıza döneriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL <br>2020-04-29 08:08:08<br>

