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Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

DHA

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, bir traktörün römorku sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yol aldı. Römorkun jant üzerinde ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, traktöre bağlı römork sol arka tekerleği olmadan, jant üzerinde seyrediyor. Her an devrilecek gibi görülen römork, yaklaşık 1 kilometre jant üzerinde ilerliyor. Jantın asfalta sürtünmesi üzerine de yoldan kıvılcım çıktığı görülüyor. Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden vatandaş ise...

Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

<br>Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, bir traktörün römorku sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yol aldı. Römorkun jant üzerinde ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.<br>Saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, traktöre bağlı römork sol arka tekerleği olmadan, jant üzerinde seyrediyor. Her an devrilecek gibi görülen römork, yaklaşık 1 kilometre jant üzerinde ilerliyor.<br>Jantın asfalta sürtünmesi üzerine de yoldan kıvılcım çıktığı görülüyor.<br>Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden vatandaş ise "Yurdumun insanı. Bakın nasıl gidiyor ? Tam 1 kilometre böyle gidiyor. Ateş çıkarıyor yerden. Memleketimin gözünü, vatandaşını seveyim" diyor.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-04-29 13:46:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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