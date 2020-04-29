Jant üzerinde tehlikeli yolculuk

<br>Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, bir traktörün römorku sol arka tekerleği olmadan jant üzerinde yol aldı. Römorkun jant üzerinde ilerleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.<br>Saat 10.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, traktöre bağlı römork sol arka tekerleği olmadan, jant üzerinde seyrediyor. Her an devrilecek gibi görülen römork, yaklaşık 1 kilometre jant üzerinde ilerliyor.<br>Jantın asfalta sürtünmesi üzerine de yoldan kıvılcım çıktığı görülüyor.<br>Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden vatandaş ise "Yurdumun insanı. Bakın nasıl gidiyor ? Tam 1 kilometre böyle gidiyor. Ateş çıkarıyor yerden. Memleketimin gözünü, vatandaşını seveyim" diyor.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-04-29 13:46:47<br>
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