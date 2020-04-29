Vali Yardımcısı Sandıkçı’dan örnek davranış

Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulunan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı’nın yaptığı bağış, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi gören annesi için kan bulmaya gelen vatandaşın yüzünü güldürdü.

Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Covid19 salgınından dolayı kan bağışının düşmesi nedeniyle Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu. Kan bağışı sırasında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde mide kanaması sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki annesi için kan bulmaya gelen bir vatandaş aradığı kan grubunun Vali Yardımcısı Sandıkçı ile aynı olması sebebiyle büyük sevinç yaşadı. Vatandaşın teşekkür ettiği Vali Yardımcısı Sandıkçı, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ederek, “Bugün bağışladığınız kan bir insanın hayatını kurtarabilir. Özellikle kan bağışının azaldığı bu günlerde randevu alarak kan bağışında bulunabilir, bir insana umut olabilirsiniz.” dedi.

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