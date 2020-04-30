Selendi’de tütün dikimi devam ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde ilçe ekonomisinin can damarı olan tütün ekimleri son hızıyla devam ediyor.

Türkiye'de 2000'li yılların başlarında uygulanan kota dolayısıyla bitme noktasına gelen ancak ilçe halkının geçim kaynağı olan ve son yıllarda her yıl artarak devam eden tütün üretimi bu yılda başlayarak günün son ışıklarına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üretilen tütünlerin 24 TL başfiyat ile açıklamasının ardından bir çok üreticinin baş fiyatın altında satmasıyla sıkıntılı bir dönem geçiren tütün üreticileri, bu yılda sabahın ilk ışıkları ile başlayıp gün bitinceye kadar traktörlerin arkalarına takılan dikim makinesi ile 5 kişilik tütün atıcı işçisiyle tütün dikimlerine devam ediyor.

Gün boyu devam eden çalışmaların ardından ilçenin ekonomisine yeni dönemde de tütünden beklentilerin olduğu ve Ramazan ayı dolayısıyla zorlu bir tütün sezonunun üreticileri beklediğini kaydeden Selendi İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Geçen sezon üreticilerimiz zarar etti. Önümüzdeki yılın üretimine üreticilerimiz umutla başladı. Çiftçilerimizin girdileri çok yüksek, geçen yıl 24 TL başfiyat açıklanmıştı, çok az üreticimiz başfiyatla mahsulünü sattı çoğu zarar etti. Önümüzdeki yıl başfiyatın en az 35 TL olmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında olursa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz sıkıntı yaşar. İnşallah tütün alımı yapan özel sektör bu konuda duyarlı olup, çiftçilerimizi üzmezler." dedi.

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