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Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı Alaşehir İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri yaprak toplayan işçileri ve yaprak alım merkezlerini ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunuyor

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarından taze yaprak toplayarak iç piyasaya süren üreticiler ve tarım işçileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalıştıkları bağlarda ve yaprak alım merkezlerinde korona virüse karşı bilgilendirildi.

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı Alaşehir İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri yaprak toplayan işçileri ve yaprak alım merkezlerini ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunuyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarından taze yaprak toplayarak iç piyasaya süren üreticiler ve tarım işçileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalıştıkları bağlarda ve yaprak alım merkezlerinde korona virüse karşı bilgilendirildi.
Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Alaşehir genelinde faaliyet gösteren çiftçilere ve tarım işletmelerine yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin önlemler bağlarda anlatılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid19 tedbirleri broşürü de dağıtılarak çiftçilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.
Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren çitçilere, yaprak alım merkezlerine, bağlarda yaprak toplayan vatandaşlara ve tarım işletmelerine eldiven ve maske dağıtımı yapılarak yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin önlemler anlatılıyor. Alaşehir’den değişik 30 yaprak alım merkezinden iç piyasaya günlük ortalama 30 kamyon yaprak gönderiliyor. Yaprak kalitesine göre 3 Lira 50 kuruş ile 5 TL arasında alıcı bulabiliyor.
Üreticilerden Kadriye Kökpınar, "Yaprak topluyoruz kurallara uyuyoruz, sağlığımızı koruyoruz. Hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de vatandaşımızın sağlığını koruyoruz." derken, bir diğer üretici Ayşegül Kara, "Yaprak bizim için geçim kaynağımızdır. Eldivenlerimizi takarak maskelerimizi takarak topluyoruz. Kendi sağlığımız için ve salgın hastalığı önlemek için sosyal mesafemizi koruyarak topluyoruz." dedi. Sena Kökpınar isimli üretici ise şunları söyledi: "Büyük şehirlerdeki insanlar dışarıya çıkmamaya gayret etsinler. Bu yaprak olmasa kimse evine yemek, ekmek götüremez. Biz dışarıya mecburiyetten dolayı çıkıyoruz. Elimizde eldivenimiz, yüzümüzde maskemiz var. Sosyal mesafeyi de koruyoruz."

Covid19 ekibi kuruldu
Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç ise, bağlarda yaprak toplayan üreticilere seslenerek, "Hem kendi sağlığımız, hem de tüketicilerin sağlığı için korona virüs tedbirlerine uygun çalışalım, maskesiz eldivensiz yaprak toplamayalım. Alaşehir üzüm şehri. Çekirdeksiz Sultaniye Üzümünün üretiminin en yüksek olduğu ilçeyiz. Müdürlüğümüzce Covid19 Mücadele ekibi kurduk. Ekiplerimiz her gün sahadalar. Çiftçilerimizin yanındalar. Ekiplerimiz yeni tip korona virüse karşı çiftçilerimizin alması gereken önlemleri detaylı bir şekilde anlatarak bilgilendiriyoruz. Çiftçilerimize maske ve eldiven dağıtımı yapılarak kişisel hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Çiftçilerimizin yanında tarım işletmelerinde ve gübreilaç tarımsal ürün satan yerlerde de faaliyetlerimiz devam etmektedir. Buralarda bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi önerileri ve uyarıları yapılmaktadır. İşletmede çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanması gerektiği, uygun giysi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılması hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Üreticilere yaprakların sağlıklı ve güvenli olması gerektiği, anlatılıyor" dedi.

"Amacımız hem üreticinin hem tüketicinin sağlığının korunması"
Yaptıkları çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Güleç, "Bölgemizde yaprak üretimi başladı. Yaprak her geçen yıl önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında kaymakamlığımızın sağlamış olduğu maske ve eldivenleri üreticilerimize dağıtıyoruz. Üreticilerimize teknik personelimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor. Burada salgına karşı üreticimizin sağlığını tedbirleri alarak koruyoruz. Aynı zamanda tüketiciye de sağlıklı bir ürün ulaştırabilmek için tüm çabamızda ve gayretimizle çalışmaktayız. Buradaki temel amacımız korona virüs tedbirleri kapsamında hem üreticimizin sağlığını koruyarak hem de tüketiciye sağlıklı ürün ulaştırabilmemizdir." diye konuştu.
Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere dağıtılan bilgilendirme broşüründe, "Kimseyle tokalaşılmaması, her gün ateş ölçümlerinin yapılması, hastalık belirtisi gösterenlerin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi, mutlaka maske kullanmaları ve sigara içmemeleri, sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi, ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takılmalı. İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskeler asla başkalarıyla ortak kullanılmaması, tek kullanımlık maske, eldiven ve benzeri eşyaların poşete konarak çöpe atılması gerektiği ve iş kıyafetleri temizleyerek korunaklı bir yerde tutulması, bu kıyafetlerin 60 derecede normal deterjanla yıkanması" hakkında uyarılar yer alıyor.

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