Manisa FK 5 Mayıs’ta çalışmalara başlıyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada Covid19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen çalışmaların 5 Mayıs’ta başlayacağı bildirildi.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüz, Covid19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına 5 Mayıs Salı gününden itibaren Halil Onultmak Spor Tesislerimizde gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla başlayacaktır.” denildi.

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