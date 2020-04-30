Manisa Futbol Kulübü 5 Mayıs'ta başlayacak

<br>MANİSA, (DHA) - <br>TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Takımı 5 Mayıs'ta çalışmalara başlanacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına 5 Mayıs Salı gününden itibaren Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla başlayacaktır" ifadesine yer verdi.<br>Teknik Direktör Cihat Arslan, ligler başlayana kadar en iyi şekilde hazırlık yapacaklarını söyledi. Arslan, "Kalan 6 maçımızı kazanıp sezonu iyi bir yerde bitireceğiz. Amacımız Play-Off'tan da olsa 1. Lig'e yükselmek" dedi.<br>Manisa Futbol Kulübü, lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)<br>2020-04-30 10:50:09<br>

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