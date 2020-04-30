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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

DHA

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Alp (30) yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kozluca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Kemal Zeybek'in (40) kullandığı 45 ZV 073 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Alp yönetimindeki 45 LV 899 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alp yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa /...

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Alp (30) yaralandı.<br>Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kozluca Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden Kemal Zeybek'in (40) kullandığı 45 ZV 073 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Alp yönetimindeki 45 LV 899 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alp yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, tedaviye alındı.<br>Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-04-30 11:05:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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