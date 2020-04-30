92 yaşında koronavirüsü yendi

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)MANİSA'daki Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Nurettin Durak (92), sağlığına kavuşarak, taburcu oldu. Aynı hastanede koronavirüs tedavisiyle iyileşen Hatice Aktürk (46) de taburcu edildi.<br>Yüksek ateş, öksürük, halsizlik şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Nurettin Durak ile MS hastası Hatice Aktürk'te yapılan tahlil ve testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Durak ve Aktürk, 18 gün süren tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.<br>Kendisi gibi koronavirüs tespit edilen torunu Fırat Durak'ın (23) da 13 Nisan'da tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyleyen Nurettin Durak, "18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun, bana çok iyi baktılar" dedi.<br>Hatice Aktürk de doktorlarına teşekkür ederek, "Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda. Sağlıma kavuştum. Taburcu olmamın ardından kronik rahatsızlığım MS hastalığı nedeniyle evde izole olmaya devam edeceğim" diye konuştu.<br>Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Okan Selendili de koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan 2 hastalarını taburcu ettiklerini belirtip, "Evinizde kalın, sağlıklı kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-04-30 11:23:43<br>

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