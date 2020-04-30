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Manisalı kahveciler sıkıntılarına çözüm arıyor

İHA

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında 45 gündür kapalı olan işyerleri nedeniyle kahveci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, sıkıntıların biran önce çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Manisalı kahveciler sıkıntılarına çözüm arıyor

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında 45 gündür kapalı olan işyerleri nedeniyle kahveci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, sıkıntıların biran önce çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehane ve çay ocağı işletmeleri zor günlerden geçiyor. Esnafın artık büyük bir geçim sıkıntısı içine düştüğünü kaydeden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, “Dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden 17 Mart'tan itibaren odamıza kayıtlı kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi, kafe, kafeterya, internet kafe ve oyun salonu işletmeleri faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur. İşyerlerimizin kapatılmasının ikinci gününde mağduriyetlerimizin giderilmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik Kalkınma İstikrar Paketi bizleri umutlandırmış olsa da bu tedbirler yeterli görülmemektedir. Her ne kadar paket kapsamında işyerli sahiplerine 25 bin TL kredi imkanı olsa dahi bazı üyelerimiz şartları taşımadığından, başkaca borçları olduğundan, faizli olması sebebiyle kredi kullanamamışlardır. Bu destek paketinde ve diğer açıklanan tedbirler kapsamında işyerleri kapanan üyelerimizin beklentisi kira yardımı, elektrik, su, doğalgaz, vergi, stopaj, SGK/Bağ Kur, belediyelere ve diğer kurumlara ödenen vergilerin devletimiz tarafından ötelenmesi yerine karşılanması veya silinmesidir. Ayrıca üyelerimizin geçimini sağlayabilecek, hayatını idame ettirebilecek miktarda en az asgari ücret nispetinde nakdi yardım yapılmasıdır. Ne yazık ki tüm bu beklentilerimiz maalesef açıklanan pakette yer almamıştır. Birde bunlar yetmezmiş gibi 45 gündür kapalı olan işyerlerimize tüketim olmadığı halde su, elektrik ve doğalgaz faturaları gelmektedir. ödenmeyen elektrik faturalarından dolayı elektriklerimiz kesilmektedir.” dedi.

Taleplerini anlattı
Yaşanan sıkıntıları en üst makamlara ilettiklerini vurgulayan Çetin, hem devletten hem de yerel yönetimlerden beklentilerinin olduğunu belirterek, “Üyelerimizin bu sıkıntılarını ve beklentilerini üst kuruluşlarımız Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Türkiye Kahveciler Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başta olmak üzere, Manisa Valiliğine, Manisa Milletvekillerine, yerel siyasetçilere ve belediye yetkililerine bildirmiş bulunmaktayız. Her zaman devletimizin ve yerel yönetimlerin aldığı kararlara itiraz etmeden riayet eden, üzerine düşen sosyal ve ekonomik sorumluluklarını yerine getiren 45 gündür işyerleri kapalı olan ve herhangi bir geliri olmayan üyelerimizin; devletimizden beklentileri hayatını idame ettirebilmek için en az bir asgari ücret tutarında nakdi yardım yapılması. Faizsiz Kredi verilmesi en az 6 ay ödemesiz. Kira yardımı yapılması. Kapalı olunan günlere ait SGK/Bağ Kur primlerinin devlet tarafından karşılanması. Yerel Yönetimlerden Beklentilerimiz: işyerlerimiz kapalı ve tüketim olmamasına rağmen MASKİ tarafından gelen Su Faturalarının iptal edilmesi. İşyerlerimiz kapalı olmasına rağmen GEDİZ A.Ş. tarafından faturalandırılmanın ve ödenmeyen faturalardan dolayı elektrik kesme işleminin yapılmaması. Kapalı olunan günlere ait katı atık toplama ücreti, işgaliye ücreti, emlak, çevre temizlik, tabela ve reklam vergilerinin alınmaması. Vatandaşlarının Covid19 sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerini gidermeye çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimiz ile diğer kurum ve kuruluşlarımıza ve burada çalışanlara desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Devletimizin sadece iyi gününde değil kötü gününde de olan toplumun omurgası esnafımızın hayatını idame ettirebilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları gerçekçi ve samimi çözümler üretmesi için göreve davet ediyor, sıkıntılarımızın beklentilerimizin acilen giderilmesini yetkililerden arz ediyorum” diye konuştu.

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