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Yaşlı kadın çektiği yardım parasını düşürdü Yardım parasını düşürdüğünden habersiz yaşlı kadına parası polisler tarafından ulaştırıldı

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı ihtiyaç parasını eczanede düşürdü. Parayı bulan eczane çalışanları durumu polise haber vererek paranın kısa süre içerisinde yaşlı kadına ulaşmasını sağladı.

Yaşlı kadın çektiği yardım parasını düşürdü Yardım parasını düşürdüğünden habersiz yaşlı kadına parası polisler tarafından ulaştırıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı ihtiyaç parasını eczanede düşürdü. Parayı bulan eczane çalışanları durumu polise haber vererek paranın kısa süre içerisinde yaşlı kadına ulaşmasını sağladı.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir’e bağlı Çarıktekke Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Rabia Saraç, ihtiyaçlarını karşılamak için geldiği Kula’da, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı yardım parasını düşürdü. 4 Eylül Mahallesi Devlet Hastanesi karşısında hizmet veren eczane personeli, naylon poşet içerisinde 750 TL bulmasının ardından durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, parayı düşüren vatandaşın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki Rabia Saraç olduğunu tespit etti. Kısa sürede yaşlı kadına ulaşan ekipler, yaşlı kadını İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne davet ederek parasını teslim etti.
Yardım parasını çekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için Kula’ya geldiğini ve parasını düşürdüğünü fark etmediğini söyleyen Rabia Saraç, polislerin kendisini telefonla aramasının ardından durumu fark ettiğini ifade etti. Mahalle muhtarı ve komşularından yardım isteyerek Kula’ya geldiğini ifade eden Saraç, parayı düşürdüğü eczane sahibi ve çalışanları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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